Bei Lützerath Klimaschützer blockieren A44 und lösen langen Stau aus – Fahrbahn wieder frei

Klimaaktivisten sind am Freitagnachmittag am Autobahnkreuz Jackerath auf der Autobahn 44 in der Nähe des Braunkohletagebaus an zwei Stellen auf Schilderbrücken geklettert. Einen entsprechenden Bericht eines dpa-Reporters bestätigte ein Aachener Polizeisprecher. Gegen 19 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, bis dahin war es laut dem WDR zu etwa drei Kilometern Stau gekommen.