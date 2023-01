Tag zwei der Räumung Widerstand in Lützerath bröckelt

Der Widerstand der Aktivisten in Lützerath scheint gebrochen. Schon am Morgen des zweiten Räumungstages öffneten Polizisten das Tor des ehemaligen Hofs von Eckardt Heukamp per Kettensäge. Aus dem symbolträchtigsten Hof des Ortes, an dem auch noch das große, gelbe Banner mit der Aufschrift „1,5°C heißt: Lützerath bleibt!“ hängt, geleiteten Beamte zahlreiche Aktivisten heraus – auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger war am Morgen im Hof gewesen. Nachmittags stürmten Polizisten dann auch den zweiten großen Hof, die von den Aktivisten so genannte „Paula“. Die allermeisten der ursprünglich wohl zwischen 500 und 600 Klimaschützer waren am Abend bereits aus dem Dorf gebracht worden. Dass der Polizeieinsatz tatsächlich vier Wochen dauern soll, scheint beim jetzigen Fortschritt undenkbar.