Räumung schreitet voran Kaum noch Widerstand in Lützerath

Am Nachmittag bekommen sie Unterstützung von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, die Lützerath besucht und das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des rheinischen Dorfes scharf kritisiert. Die 20-Jährige besichtigt auch den Krater des Braunkohletagebaus und hält dabei ein Schild mit der Aufschrift „Keep it in the ground“ (Lasst es im Boden) hoch. Am Samstag werde sie an der geplanten Kundgebung für die Erhaltung von Lützerath teilnehmen, kündigt sie an.