Lützerath wird geräumt Diese Strafen drohen den Klima-Aktivisten

Die Strafbarkeit, die im Zentrum solcher Blockadefälle steht, ist nach Einschätzung von Benecken aber die Nötigung. „Bestraft wird hier, dass jemand eine andere Person zu etwas zwingt, in diesem Fall etwa die Arbeiter zum Innehalten ihrer Arbeit“, sagt Benecken. Auch das Besetzen von Baggern und Betriebsgelände ist eine strafbare Nötigung – dafür drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Bei Hausfriedensbruch eine Geldstrafe oder höchstens ein Jahr Freiheitsstrafe. In vielen Fällen könnte es auch um Hausfriedensbruch gehen, da die Aktivisten sich in einem Sperrgebiet aufhalten.