Japanisches Restaurant Rubi in Erkelenz Wo der Kirschbaum das ganze Jahr blüht

Die Idee reifte in Phuong Quynh Ha schon vor ein paar Jahren, als sie eine zeitlang in Erkelenz weilte und sofort von der Atmosphäre am Markt angetan war: Hier, an dieser Stelle, wollte sie unbedingt ein eigenes Restaurant eröffnen. Doch es dauerte, bis aus der Idee eine Tat wurde. Nachdem die junge Frau vor knapp einem Jahr ihr japanisches Restaurant Rubi in Limburg eröffnet hatte, gelang ihr jetzt der Schritt nach Erkelenz. Mit Jahresbeginn bietet das Rubi am Markt japanisch-asiatische Spezialitäten an. „Ich wollte ein richtiges Restaurant eröffnen, keinen Schnellimbiss und auch kein Lokal in Büffetform nach dem Motto ‚All you can eat‘“, sagt sie. Geplant war die Eröffnung schon vor einigen Monaten, doch dann kamen die Bürokratie und der Materialmangel beim Umbau. „Der Laden wurde komplett renoviert. Wir hatten ursprünglich gehofft, im September oder Oktober öffnen zu können“, sagt die junge Frau aus Hessen.