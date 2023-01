Protest gegen Braunkohleabbau Lützerath ist fast geräumt

Im vier Kilometer entfernten Keyenberg treffen unterdessen diejenigen ein, die aus Lützerath vertrieben, wurden. Hier ist „Unser aller Camp“ auf dem alten Sportplatz. Das Camp wurde innerhalb weniger Tage errichtet. Es gibt einen Zeltplatz, mehrere Zirkuszelte als Gemeinschaftsräume, Kompost-Toiletten und sogar warmes Wasser zum Duschen. „Wir nehmen hier alle Leute auf, die aus der Räumung kommen und sich der Zerstörung durch RWE in den Weg gestellt haben“, sagt Thea. Zwei junge Frauen, schwarz gekleidet und voll bepackt, müssen sich erst einmal orientieren. Sie erzählen, dass sie über Nacht mit 50 bis 70 weiteren Aktivisten in einer Scheune in Lützerath waren, als am Morgen die Polizei kam, um auch dieses Gebäude zu räumen. „Wir waren insgesamt eine Woche dort“, sagt eine der Frauen. Nach der Drohung der Polizei, den Gefangenentransporter zu holen, seien sie am Morgen ohne weiteren Widerstand mitgegangen. „Ich muss sagen, ich hatte am Ende Angst“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen will. Hier im Camp können sie nun erst einmal Mittagessen. In einer Festivalküche wird jede Menge Gemüse geschnibbelt und gekocht. Es gibt einen Plan, wer wann was zu tun hat. 200 bis 300 Menschen sind hier, Unterstützer des Protests aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland. Nach tagelangem Regen hat sich der Boden auf dem Sportplatz in ein matschiges Feld verwandelt, es fehlt an Zelten, Decken und Schlafsäcken.