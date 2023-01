Großeinsatz in Lützerath Wie sich die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort versorgen

Die Einsatzkräfte werden heute nicht mehr in Turnhallen untergebracht, sondern in Hotels und Pensionen im Großraum Köln, Düsseldorf und Aachen. „Mit An- und Abreise sind die Kollegen 14 bis 15 Stunden im Einsatz, da ist es wichtig, dass sie noch ein paar Stunden guten Schlaf bekommen“, sagt Keusch. „Die Zeiten der Massenunterkünfte sind vorbei – heute sind auch viel mehr Frauen in den Hundertschaften als früher.“ Was wegen des andauernden Regens in den ersten Tagen zum Problem wurde, war das Trocknen der Einsatzkleidung, wie Keusch erzählt. „Die Kollegen haben eine Jacke und zwei Hosen, das ist bei so einem Wetter einfach zu wenig, man kriegt die Sachen über Nacht kaum trocken.“ Am Einsatzort gibt es mehrere eingezäunte und bewachte Baucontainer für Technik und eine Gefangenensammelstelle zur Personalienfeststellung. Auch 20 Toilettenwagen wurden nach Lützerath gebracht. „Und wir haben Anhänger mit beheizten Duschanlagen“, sagt Keusch. Die gab es beim Einsatz im Hambacher Forst in der ersten Woche nicht. „Nachdem die Kollegen dort unter anderem mit Fäkalien beworfen worden sind, sind die Duschen diesmal von Anfang an da.“