Abrissarbeiten laufen überraschend schnell Lützerath fällt schon vor der Demo

Ein Jahr und etwas mehr als drei Monate ist es her, dass Greta Thunberg bei sonnigem Wetter gemeinsam mit Eckardt Heukamp vor dessen Hof in Lützerath stand und den Erhalt des bedrohten Dorfs forderte. Es war der Moment, in dem „Lützi“ endgültig zum Zentrum der europäischen Klimaschutzbegegung wurde. Jetzt, an einem windigen und verregneten Freitagnachmittag, läuft die schwedische Klimaschutzaktivistin erneut durch den Ort – beziehungsweise durch das, was nach drei Tagen Räumung noch übrig geblieben ist. Just in diesem Moment ist ein Bagger dabei, die Mauern des Hofs niederzureißen.