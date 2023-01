Schüler aus Frankreich in Erkelenz Deutsch-französische Freundschaft am Cusanus-Gymnasium

Gut gelaunt und ausgeruht trafen die Jugendlichen am Morgen nach ihrer Ankunft in Erkelenz zusammen mit den Lehrkräften im Rathaus ein. Empfangen wurden sie von Bürgermeister Stephan Muckel, der ihnen wissenswerte Fakten zur Stadt Erkelenz erläuterte. Interessiert folgten die Schülerinnen und Schüler seinem Vortrag und hatten im Anschluss noch einige Fragen, beispielsweise, welche Projekte er in seiner Wahlperiode noch umsetzen möchte und wie er zum Bürgermeister gewählt wurde.