Räumung von Lützerath Die Doppelmoral der Aktivisten

Das Verhalten der sogenannten Aktivisten ist heuchlerisch und zeigt das wahre Gesicht ihrer Bewegung, der es in erster Linie um Inszenierung und Krawall geht. Sobald aber einer aus ihren Reihen verletzt oder in Not geraten ist, rufen sie kleinlaut die Polizei um Hilfe. Und selbst dabei schlägt den Beamten meist noch Hass entgegen. Von den Dächern und Wipfeln werden sie als Mörder und Faschisten beschimpft.