Aachener Straße in Erkelenz Verkehrsführung am Kreisverkehr ändert sich

Der Erkelenzer Bauausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung unter anderem beschlossen, die Radverkehrsführung am Mini-Kreisverkehr an der Aachener Straße in Höhe Neumühle/Am Hagelkreuz zu ändern. Dadurch soll der Bereich für Radfahrende nach Ansicht der Stadtverwaltung sicherer werden.