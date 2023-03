Streik im Kreis Heinsberg Erneut Ausfälle im Busverkehr

Vom erneuten Streik am kommenden Montag bleibt auch der Kreis Heinsberg nicht verschont. Auch in den vergangenen Tagen waren teilweise schon mehr als die Hälfte der Fahrten ausgefallen. Für die Grundschüler sei der Busverkehr sichergestellt, sagt das Unternehmen. Welche Busfahrten ausfallen, erfahren Fahrgäste am Montag im Online-Fahrplan der Westverkehr, in der Naveo-App des Aachener Verkehrsverbunds sowie telefonisch unter 02431 88-6767.