Protest in Holzweiler Unterschriftenaktion gegen Volksbank-Schließung

Die Verschmelzung der Raiffeisenbank Erkelenz mit der Volksbank Heinsberg hat erhebliche Nachwehen und führt zu Protesten, wie jetzt in Holzweiler. Weiterer Unmut könnte folgen, denn das Geldinstitut erklärt: „Neben dem Standort in Holzweiler sind noch weitere Standorte von Schließungen betroffen.“ Die Kunden würden hierzu in den nächsten Tagen eine schriftliche Kundeninformation erhalten.