Pantomime in Erkelenz Vom Kreuzweg ergriffen

Einen Tuchwirbel später ist Sladek in die Haut eines neuen Protagonisten geschlüpft. Dieses Mal verkörperte er Simon von Cyrene, der Jesus dabei hilft, das Kreuz zu tragen – begleitet von Düchtels zweistimmigen Kanon an der Orgel. Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht, die Menge, die urteilend zusieht, während Jesus immer wieder unter der Last des Kreuzes fällt, die klagenden Frauen Israels und die spottenden Henkersknechte, die Jesus seiner Kleider berauben: Ihnen allen verlieh Sladek still eine Stimme und eine Geschichte. Zu Düchtels hämmernden Anschlägen auf dem Orgelmanual wurde Jesus von Sladek neben Gestas und Dismas ans Kreuz genagelt – im Leitfaden zum Konzert heißt es treffend, dass die Orgel an dieser Stelle nicht mehr ihren Platz als „Königin der Instrumente“ einnimmt, sondern zur Künderin der Schmerzen wird. Das musikalische Leidmotiv wiederholt sich, bis Jesus schließlich am Kreuz stirbt, und sein letzter Atemzug dumpf dröhnend durch das Hauptschiff von St. Lambertus hallte.