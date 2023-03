Volkshochschule des Kreises Heinsberg lädt ein Es geht um die Nachhaltigkeit

Darüber hinaus plant die Volkshochschule des Kreises Heinsberg Exkursionen, die unter anderem zur Erkelenzer Kläranlage, zur Wegberger Nudelmanufaktur und zum Energeticon nach Alsdorf führen. Auch das Team des mittlerweile gut bekannten Kinderblühfeldes in Hetzerath nimmt sich der Sache an und bietet einen Besuch des Kinderblühfeldes an, bei dem die Kinder beispielsweise viel zum Lebensraum der Insekten lernen und warum sie für den Menschen so wichtig sind. Programmgestalterin Ina Kradepohl macht darauf aufmerksam, dass für gewisse Angebote Anmeldungen notwendig sind.