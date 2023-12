Um Mitternacht an Heiligabend So läuft die Erkelenzer Jugendchristmette

Seit fast 30 Jahren bereitet ein Team von Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Jugendchristmette für das Stadtgebiet Erkelenz vor. Was früher als Projekt der katholischen Schulseelsorge gestartet ist, wird mittlerweile vollkommen ehrenamtlich verantwortet und wird auch weiterhin von der katholischen Pfarrei in Erkelenz unterstützt. „Dadurch, dass Klaus Buyel als Ruhestandspfarrer immer noch nicht zu alt ist für diese Form der Jugendchristmette, feiern wir die Jugendchristmette als Heilige Messe wie eh und je. Genau um Mitternacht am Heiligabend. In unserer Gestaltung haben wir konsequent junge Menschen im Blick hat und gleichzeitig ebenso ohne jeden Zweifel auch viele weitere Interessenten“, erklärt Michael Kock, der die Christmette früher als Gemeindereferent und heute ehrenamtlich begleitet.