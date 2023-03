Kabarett in der Stadthalle Ruhrpottschnauze bringt Erkelenz zum Lachen

Wenn Rosi davon spricht, dass das Bildungspaket für die Unterschicht noch nicht in Duisburg abgekommen ist, will sie das nicht auf ihre Tochter beziehen, als diese fragt: „Ich muss zum Schwangerschaftstest. Sind die Fragen schwer?“ Mit dauergewelltem Haar in plüschigen Hausschuhen tobt Rosi über die Bühne, wenn sie sich nicht einmal total erschöpft im Klappstuhl niederlassen muss. Dort verweilt sie auch zum Ende: „Ich muss doch mal gucken, wie ihr guckt, wenn ihr geht.“ Zuvor hat sie noch ein Bekenntnis zum Ruhrgebiet abgelegt: „Der Pott ist schön.“ Da pulsiert das Leben, da fetzt dat Rosi, die frech fragt: „Freitagabend in Erkelenz, was geht da noch?“ Auf jeden Fall geht da eine Zugabe. Rosi lästert über das Privatfernsehen und deren Auswüchse und kommt zu der Erkenntnis: „Das Testbild früher zum Sendeschluss hat mehr Unterhaltungswert. Hömma!“