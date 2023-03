Ab Mitte April Erkelenzer Wochenmarkt an neuem Standort

Kunden und Händler müssen sich in Kürze auf einen neuen Platz für den Erkelenzer Wochenmarkt einstellen. Mitte April zieht der Markt, der in Erkelenz immer mittwochs und freitags stattfindet, an den Konrad-Adenauer-Platz und damit in die Nähe des Bahnhofs um. Das hat Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt, am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss angekündigt.