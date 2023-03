Zuständiger Ausschuss der Stadt Erkelenz tagte Weg frei für zwei Neubaugebiete

Einen Schritt weiter ist jetzt auch das Baugebiet „Sisalweg“ in Holzweiler, wo der Bebauungsplan nach der Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen wurde. Hier sollen am nördlichen Ortsrand auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen Baugrundstücke entwickelt werden. „Weiterhin soll die bestehende lückenhafte Wohnbebauung an der Friedrich-Gelsam-Straße in den Geltungsbereich integriert werden, um eine geordnete künftige städtebauliche Entwicklung am Ortsrand zu ermöglichen“, teilt die Verwaltung mit. Hier geht es um eine Fläche in der Größe von 2,9 Hektar.