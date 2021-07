Mehr als 700 Kinder ließen sich gegen das Coronavirus impfen : Erstmals auch Kinder im Impfzentrum geimpft

Anholt/Kreis Borken Von Freitag bis Sonntag wurden im Impfzentrum des Kreises Borken erstmals auch Kinder geimpft. Jetzt soll die Aktion ausgewertet werden.

Am Freitag war auch das Impfmobil des Kreises unterwegs und kam dabei auch nach Anholt. Vor dem Rewe-Markt Onstein wurden an dem Tag 64 Erwachsene geimpft. Am selben Tag kamen in Bocholt zum Impfmobil 100 Personen.

Das Gesundheitsamt des Kreises Borken meldete am Sonntag, dass aktuell 105 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert sind. Das waren zwei weniger als am Samstag. Die Inzidenz im Kreis Borken liegt bei 15,3. In Isselburg ist aktuell eine Person infizuert, genau so viele wie am Samstag.