Grenzkontrolle bei Emmerich : Bundespolizei stoppt Autofahrer mit fast einer Million Euro Bargeld

Emmerich Der Bundespolizei ist bei Emmerich ein Bargeldschmuggler ins Netz gegangen. In einem Auto aus Belgien entdeckten die Beamten insgesamt rund 912.000 Euro in Banknoten. Gegen den Fahrer wird wegen Geldwäsche ermittelt.

Die Bundespolizei hat am Mittwochwochnachmittag einen Erfolg im Kampf gegen die internationale Geldwäsche einfahren können. Auf der Autobahn A 3 bei Elten ging den Beamten ein 48-jähriger Mann in einem Toyota Auris mit belgischer Zulassung in Netz, der aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war.