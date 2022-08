Corona-Pandemie in Düsseldorf : Jede Woche rund 100 erste Corona-Impfungen

Düsseldorf Die Nachfrage reißt nicht ganz ab: Jede Woche entscheiden sich fast 100 Personen in Düsseldorf, sich doch erstmals gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Weiterhin entscheiden sich viele Menschen, die bislang offenbar gezögert haben, für eine Corona-Schutzimpfung: Derzeit lassen sich jede Woche durchschnittlich fast 100 Personen in Düsseldorf erstmals gegen das Virus impfen. Das zeigen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. In der vergangenen Woche wurde 87 Impflingen die erste Dosis verabreicht, in der Woche zuvor 128. In den letzten vier Wochen waren es damit insgesamt 375 Menschen.

Damit liegt das Interesse an dem Impfschutz naturgemäß weit unter dem anfänglichen Andrang auf die Impfzentren – mehr als 30.000 Erstimpfungen waren es zum Teil in einigen Wochen im Frühjahr 2021. Dennoch reißt die Nachfrage nicht gänzlich ab. Seit Beginn dieses Jahres haben sich mehr als 17.600 Menschen in Düsseldorf für eine Erstimpfung entschieden, darunter fast 40 Prozent Kinder zwischen fünf und elf Jahren, für die die Impfung erst seit November zugelassen ist.

Mittlerweile sind es aber hauptsächlich Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren, die sich nun doch zum ersten Mal impfen lassen – in den vergangenen vier Wochen machten sie 70 Prozent der Impflinge in Düsseldorf aus. Für deutlich höhere Zahlen sorgten im März zudem Aktionstage für Corona-Impfungen am Messegelände, bei denen Geflüchtete aus der Ukraine die Möglichkeit hatten, sich erstmals gegen das Virus impfen oder boostern zu lassen. Das Angebot sei gut angenommen worden, heißt es von der Stadt.

