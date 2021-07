Emmerich : Miese Masche - 64-Jährige überweist 1116 Euro an Betrüger

Emmerich Das Betrugsopfer erhielt auf ihrem Handy eine SMS. Der Absender gab sich als ihre Tochter aus und bat um Geld. Als sich später die echte Tochter meldete, war klar: Es waren Gauner am Werk.

Die Polizei warnt: Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Bankdaten am Telefon preis! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon oder per Whatsapp um Geld bittet! Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, dann informieren Sie sofort die Polizei unter 110 oder, wenn möglich, Verwandte.