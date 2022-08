Emmerich : Startschuss für den „Homerun“

Emmerich 5000 Teilnehmer, mehr als 100 Sponsoren. Der Homerun in Emmerich ist ein Erfolgsmodell. Und das für die gute Sache, denn die Läufer sammeln Geld.

Der Emmericher Homerun hat begonnen. Bürgermeister Peter Hinze gab am Mittwochabend auf der Stadtplatte den Startschuss für den Lauf. Auf die Strecke zur Eröffnung schickte er die Homerun-Crew, die die Veranstaltungsreihe organisiert, und eine Reihe von Laufbegeisterten für die gute Sache.

Die weiteren Termine: Am Freitag, 2. September, gibt es ab 17.30 Uhr den Firmenlauf. Contargo öffnet dafür den Hafen inklusive Programm. Einen Tag später, am 3. September, ab 13 Uhr ist Startschuss für den 24-Stunden-Lauf. Von Samstag bis Sonntag werden im Eugen-Reintjes-Stadion Runden gedreht. Am 10. September ab 14.30 Uhr sind alle Teilnehmer zur eingeladen. Es wird der Marathon-Zieleinlauf und eine Finalparty stattfinden.