Kleve : Hans Linnartz verlässt das Bach Collegium

08.06.2022, Sachsen, Leipzig: Ein Denkmal erinnert vor der Thomaskirche in Leipzig an den Komponisten Johann Sebastian Bach. Bis zum späten Abend findet in der Kirche die Aktion "Bach für alle! - 500 Minuten Bach" statt. Am Donnerstag (09.06.2022) beginnt in Leipzig das Bachfest. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kleve/Emmerich Zu seinem 85. Geburtstag verabschiedet sich der Leiter des Bach Collegium Rhenanum in den Ruhestand. Zum Abschied gibt es das Magnificat von Johann Sebastian Bach in der St.-Vitus-Kirche in Oberelten.

Das Prinzip des Bach Collegium Rhenanum (BCR) ist effektiv: Der Leiter hat einen Pool von Musikern, die er aus seinem Netzwerk bestens kennt. Je nachdem, welches Projekt ansteht, kann er aus diesem Pool die passenden Musiker einladen. Die müssen nur zu ganz wenige Proben kommen und dann geht es direkt in die Aufführung. Das klappt: Unter der Voraussetzung, dass die Musiker Profis sind oder sehr engagierte Laien, dass sie sich schnell in die Ideen des Dirigenten eindenken und diese seine Ideen umsetzen können, ohne wochenlang bestimmte Stellen einüben zu müssen. Und nicht zuletzt, dass der Dirigent, der die Gesamtleitung des Projekts hat, in der Lage ist, dies seinen Musikern zu vermitteln. Hans Linnartz ist in der Lage dazu. Er hat das Netzwerk, ist anerkannt, gerne kommen alle – in der Regel ehrenamtlich – und stellen ein Konzert auf die Beine, das begeistert.

Jetzt hört Hans Linnartz auf. Mit 85 sei es an der Zeit seinen Platz zu räumen, sagt er. Er merke nun doch, dass er die hohen Anforderungen einer solchen Aufgabe, die sich letztlich alle auf seine Person konzentrierten, nicht mehr allein tragen kann. Deshalb gibt es einen Schlussstrich. Auch wenn dieser schwerfalle, sagt er. Er wisse noch nicht, wie er damit umgehe, nicht mehr solche Projekte umsetzen und den gemeinsamen Klang, das Erlebnis Musik als direkt Beteiligter erleben zu können, zu erleben, wie seine Ideen umgesetzt werden. „Das ist ein komisches Gefühl jetzt“, sagt er.

Info Das Magnificat von Johann Sebastian Bach Abendmusik Spezial Zur Verabschiedung von Hanns Linnartz gibt das BCR unter Linnartz‘ Leitung das Magnificat von Bach am 18. September, 17 Uhr, in der St. Vitus-Kirche Hochelten. Solisten Karin Schulte (Sopran), Nine van Strien (Alt), Roelof Polinder (Tenor), Janko Fraanje (Bass). Eintritt frei (Spende).

Linnartz wohnt in Kleve, seine Musiker kommen aus der Region, aus Kleve und Emmerich und aus den Niederlanden. Der Aufführungsort ist St. Vitus Hochelten. Hier hat das BCR in den vergangenen zehn Jahren zehn Kantaten im Rahmen der Abendmeditation aufgeführt. Dazu kamen Werke von Johann Sebastian Bach und seinem Umfeld, darunter die großen Werke wie die Matthäus- und die Johannes-Passion, die h-Moll-Messe, das D-Dur Magnifikat und Instrumentalwerke, so Prof. Christof Braun für das BCR. Vor der Gründung des BCR war Linnartz Leiter der Sektion Alte Musik der Musikhochschule Den Haag und Direktor der Musikakademie Basel mit der Schola Cantorum Basiliensis.

„Durch die Besetzung des BCR mit niederländischen und deutschen Musikern hat er im Kreis Kleve beeindruckende grenzüberschreitende Kulturarbeit geleistet“, so Braun. Das sah man auch überregional so: „Das Ensemble durfte erst kürzlich beim Bachfest in Leipzig erfolgreich mitwirken“, sagt Braun. Und es wurde zu einer festen Größe in der Euregio Rhein-Waal, schloss sich der Kulturvereinigung Liemers an.