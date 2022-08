Veranstaltungen in Ratingen und Heiligenhaus : Ganz schön viel los am Wochenende

Beim Lintorfer Dorffest präsentieren sich rund 150 Aussteller. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Noch nichts vor? Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen in Ratingen und Heiligenhaus zusammengestellt. Mit dabei sind ein Dorffest, Trödelmarkt und ein Festival mit mehreren Konzerten an unterschiedlichen Orten.