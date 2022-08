Coronavirus : Kreis Kleve bietet Auffrischungsimpfung für alle ab 60 Jahren

Kreis Kleve In allen Städten und Gemeinde werden Corona-Impftermine angeboten. Der NRW-Impferlass sieht nun auch Booster für weitere Gruppen vor. Es gibt überall Angebote.

Berufstätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere solche mit direktem Kontakt zur Bewohnerschaft bzw. zu Patienten), Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe können schon seit dem 16. Februar eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten.