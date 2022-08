MILLINGEN : Deutsche Bahn macht unangemeldet die Übergänge dicht

Der Bahnübergang an der Anholter Straße war ebenfalls gesperrt. Die Bahn hatte das jedoch nicht angekündigt. Foto: Markus Balser

MILLINGEN Die Deutsche Bahn hatte angekündigt Bahnübergänge im September zu sperren. Gesperrt wurde jedoch bereits vorher. Auch der an der Anholter Straße.

Am Wochenende staunten viele Millinger nicht schlecht, als sie im Dorf unterwegs waren. An den Bahnübergängen im Ort gab es kein Weiterkommen mehr. Die Deutsche Bahn hatte sie sperren lassen wegen Arbeiten an der Strecke.

Wie berichtet, hatte die DB in der vorletzten Woche angekündigt, die Maßnahmen für die Betuwe-Linie ab Freitag bis zum 9. September bündeln zu wollen. Deshalb ist für diesen Zeitraum auch die gesamte Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen gesperrt. Gearbeitet wird unter anderem auch in Millingen. Hier, wie auch in Empel, stehen neben Kampfmittelbohrungen auch Instandhaltungsarbeiten, wie Schienenwechsel und Gleisstopfarbeiten auf dem Bauprogramm. Mit einem Flyer für Anwohner und einer Pressemitteilung hatte die Bahn auch darüber informiert, dass im Rahmen der Arbeiten die Bahnübergänge „Bruchstraße“, „Alter Deichweg“ und „Heerener Weg“ am 9. und 10. September gesperrt werden. Dass es schon vorher Sperrungen gibt und dass davon vor allem der Bahnübergang an der Hauptstraße/Anholter Straße betroffen ist, war in der Mitteilung nicht zu lesen.

Dementsprechend groß war bei einigen Millingern auch die Überraschung – und der Ärger. Denn ausgerechnet am Samstag stand auf dem Gelände von Fortuna ein Fest an, das durch den gesperrten Bahnübergang an der Bruchstraße nur schwer zu erreichen war. Zudem waren die Bahnübergänge, die für den Fußverkehr und Radfahrer aufgrund der gesperrten Strecke weiterhin passierbar sind, keinesfalls barrierefrei. Zwar waren etwa an der Anholter Straße Plastikrampen zwischen die Gleise gelegt worden, Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder auch Kinderwagen konnten den Bahnübergang aber nicht oder nur mit großer Mühe überqueren.

Auch Anwohner Manfred Vallee war davon betroffen. Der 91-Jährige sitzt in einem schweren Elektrorollstuhl. Nur mit tatkräftiger Hilfe eines Passanten konnte er den Bahnübergang an der Hauptstraße passieren. „Das ist ein Unding, zumal die Bahnübergänge abends auch noch schlecht oder gar nicht beleuchtet sind“, erklärte er unserer Redaktion. Am Montag griff der ehemalige Millinger Ratsherr zum Telefonhörer und wandte sich an den Kreis Kleve. Der wiederrum kontaktierte die Bahn.

Immerhin: Das Unternehmen reagierte schnell. Noch am Abend kamen Mitarbeiter nach Millingen, um die Situation an den Bahnübergängen Bruchstraße und Anholter Straße zu verbessern.