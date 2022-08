Verpflichtend ab Januar 2023 : Müll vermeiden mit Mehrweg-Lösung

Bürgermeister Christian Pakusch (von links), Claudia Greis und Marc-Thorben Bühring mit dem Recup-System. Foto: Stadt Willich

Willich Pro Jahr werden laut Umweltbundesamt in Deutschland rund 2,8 Milliarden Wegwerfbecher verwendet, das entspricht rund 34 Bechern pro Einwohner. Gastronomen in Willich beteiligen sich am Recup-System, um diesem Müll zu vermeiden.

Ab Januar 2023 wird für viele Betriebe gesetzlich verpflichtend, Mehrweg-Lösungen für Speisen und Getränke anzubieten. „Recup“ heißt das System, mit dem die Gastronomen im Kreis Viersen dieser Pflicht nachkommen möchten. Willichs Bürgermeister Christian Pakusch informierte sich bei der Bäckerei Greis über den Stand der Dinge. Aktuell beteiligen sich auf dem Stadtgebiet neben der Bäckerei auch der Stautenhof, Biomarkt Vienhues (über die Filiale in Kempen), die Tankstelle Total und die Bäckerei Wieler in Neersen.

Kreis und Städte hatten sich schon im Frühjahr auf den Weg gemacht, um eine einheitliche Lösung zu finden – die Gastronomen konnten zwischen verschiedenen Anbietern wählen und entschieden sich für „Recup“ entschieden. Marc-Thorben Bühring vom Stadtmanagement erklärt: „Das System funktioniert vor allem dann gut, wenn sich möglichst viele beteiligen.“ To-Go-Getränk oder Take-away-Gericht im Recup oder in der Rebowl bestellen, ein oder fünf Euro Pfand hinterlegen und nach dem Verzehr Cup oder Bowl zurückgeben und Pfand wiederbekommen – das System sei einfach, funktional und vermeidet Müll. Kreisweit sind derzeit rund 30 Betriebe am Start – und übrigens auf einer Karte auf www.recup.de zu finden. Aktuell gibt es noch bis zum 30. September eine Förderung über den Abfallbetrieb des Kreises: sämtliche Informationen unter www.kreis-viersen.de/themen/abfallentsorgung/infos-fuer-gewerbetreibende. Bühring ergänzt: „Wer Interesse hat, kann sich Anschaumaterial im Hinzen-Haus, dienstags von 11 bis 17 Uhr und donnerstags 8 bis 15 Uhr anschauen.“ Ansprechpartner beim Abfallbetrieb des Kreises Viersen ist Katharina Jeep, Telefon 02162 39-1998, Ansprechpartnerin bei Recup ist Gisa Roth, 0163 5243473.

(ure)