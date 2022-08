Geldübergabe in Praest : Schock-Anruf: 80-Jähriger übergibt Geld in Praest

Schock-Anruf: 80-Jähriger übergibt Geld in Praest

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Dienstagnachmittag von seinem Opfer in Praest Geld geben ließ. Foto: dpa/Carsten Rehder

Emmerich/PRaest Ein 80-Jähriger aus Emmerich ist einem Betrüger aufgesessen, der ihm zuvor telefonisch mitgeteilt hatte, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

(RP) Ein 80-jähriger Mann aus Emmerich wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr Opfer einer perfiden Betrugsmasche, die momentan wieder um sich greift: Der 80-Jährige erhielt einen Anruf, durch den man ihn glauben ließ, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun bei der Polizei in Untersuchungshaft. Um eine lange Haftstrafe für seine Tochter zu verhindern, sollte eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Betrages bei der Staatsanwaltschaft hinterlegt werden.