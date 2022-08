Fußball : Robin Gosens vor Transfer zu Bayer Leverkusen

Emmerich Mit 28 Jahren steht der Eltener Robin Gosens vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen ist stark an einer Verpflichtung des Nationalspielers von Inter Mailand interessiert.

So richtig in die Spur ist Fußballnationalspieler Robin Gosens bei Inter Mailand noch nicht gekommen. Seit seinem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand übte der Eltener nach einer langen Verletzungspause bislang nur die Rolle eines Ergänzungsspielers aus. Zu wenig, um den Ansprüchen des 28-Jährigen gerecht zu werden, der mit der Nationalmannschaft an der WM in Katar teilnehmen will.