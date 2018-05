Rees: "Stadtradeln": Reeser umrunden viermal die Erde

Rees 21 Tage haben Vereine, Firmen, Schulen, Familien und Freundeskreise in die Pedale getreten, um ein gutes Ergebnis für sich, ihr Team und für Rees zu erzielen. 36 Teams bestehend aus 525 Einzelfahrern haben sich für Rees an der Aktion des Klima Bündnisses beteiligt und zu dem eindrucksvollen Ergebnis von 157.995 Kilometer erradelten Kilometern beigetragen.

"Neben dem Spaß am Radfahren haben die Starter damit fast viermal die Erde umrundet und etliche Auto-Kilometer vermieden", rechnet Bürgermeister Christoph Gerwers vor und ergänzt: "Die Teilnahme am Stadtradeln war ein voller Erfolg, den wir nächstes Jahr gerne wiederholen oder sogar noch ausbauen möchten." Somit ist gesichert, dass die Stadt Rees auch in 2019 an der Aktion teilnimmt.