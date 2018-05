Lokalsport: 1. FC Kleve will in Repelen noch einmal alles geben

1. FC Kleve will in Repelen noch einmal alles geben

Niederrhein Sonntag gewann der 1. FC Kleve sein letztes Heimspiel in der Landesliga mit 2:0 gegen den Absteiger von Viktoria Buchholz. Verdient? Ja. Mitreißend? Nein. Wenigstens Sebastian van Brakel und Levon Kürkciyan zeigten sich vor dem Tor zielstrebig.

Für den Betrachter war deutlich: In diesem Spiel geht es um wenig, denn die Klever sind längst als Meister aufgestiegen, und auch die Gäste sind mit ihren Gedanken schon eher in der Bezirksliga. Dennoch fordert Umut Akpinar von seinem Team weiter eine leidenschaftliche Leistung: "Die ganze Saison hinweg haben wir nicht einmal den Fuß vom Gaspedal genommen. Das werden wir jetzt ach nicht tun."

"Ich erwarte, dass sich Repelen vor eigenem Publikum vernünftig verabschieden will. Es wird also nicht einfach", sagt Akpinar. Im Hinspiel konnte der Aufstiegstrainer noch auf die gesamte Breite seines Kaders zurückgreifen. Jetzt setzt er auf Unterstützung aus der U 19. Niklas Albers und Tim-Maxim Harwardt durften schon am Sonntag ran und boten sich für weitere Einsätze an. Womöglich werden Martin Tekaat und Marvin Kresimon von der Zweiten hochgeholt. "Es wird für unseren Kader eng werden. Vielleicht werden wir nur zwei Ersatzspieler zur Verfügung haben", so Akpinar.