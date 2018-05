Jüchen: Beim Stadtradeln das Klima schützen und Preise gewinnen

Jüchen Die Gemeinde Jüchen beteiligt sich vom 8. bis 28. Juni zum dritten Mal am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz.

Kreisweit findet das Stadtradeln zum zweiten Mal statt. Daher sind viele Aktionen rund ums Rad geplant. Politische Vertreter sowie Bürger sind eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten, um viele Kilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz und für die Gemeinde Jüchen zu sammeln. "Allgemeine Wegstrecken mit dem Fahrrad zurückzulegen trägt effektiv zum Klimaschutz bei, wenn man die Tatsache betrachtet, dass etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland durch den Verkehr erzeugt werden", verdeutlicht Gemeindesprecher Norbert Wolf. Bereits 7,5 Millionen. Tonnen CO2 ließen sich vermeiden, würden etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden. Bürgermeister Harald Zillikens ruft alle Bürger auf, beim Stadtradeln für den Klimaschutz mitzuradeln und ein deutliches Zeichen für mehr Radverkehr zu setzen. In diesem Jahr findet die Preisverleihung im Rahmen einer Tombola-Verlosung statt. Jeder, der mindestens 200 Kilometer bis zum Ende des Zeitraumes zurückgelegt hat und diese bis zum 29. Juni, 12 Uhr, online eingetragen hat, nimmt an der Verlosung am 1. Juli teil. Die Verlosung findet gegen 17 Uhr im Rahmen der Jüchener Sommersause statt. Die Kampagne dient der Förderung des Null-Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Straßenverkehr mit dem Ziel unter anderem Luftschadstoffe und Lärm zu reduzieren und folglich die Lebensqualität in Städten und Gemeinden deutlich zu verbessern. Informationen für interessierte Radler erteilt Klimaschutzmanager Martin Schursch unter Telefon 02165 915 6107 oder per E-Mail: martin.schursch@juechen.de. Weitere Infos zur Kampagne sind unter www.stadtradeln.de/juechen zu finden.