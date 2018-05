Bauen : "No sports" an der Patersteege

Foto: Hagemann

Emmerich Auf die Frage, was ihn im hohen Alter trotz Zigarren und Whiskey so gesund erhalten habe, soll Winston Churchill geantwortet haben: "No sports." Übersetzt: Kein Sport. Wenn es danach geht, müssten die Emmericher kerngesund sein, denn die städtische Turnhalle an der Patersteege wird schon seit Jahren nicht mehr genutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt hat der Abriss begonnen. Auf dem Grundstück will die Emmericher Baugenossenschaft ein Haus mit zehn öffentlich geförderten Wohnungen errichten.

(hg)