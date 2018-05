Rees: Verlegung L458 in Millingen: Pläne in Rathäusern zu sehen

Verlegung L458 in Millingen: Pläne in Rathäusern zu sehen

Rees Betuwe-Planung zur Anholter Straße: Betroffene können noch bis 13. Juni Bedenken äußern.

Der Bahnübergang Anholter Straße in Millingen soll beseitigt werden. In diesem Zusammenhang will der Landesbetrieb Straßenbau NRW ein Teilstück der L458 verlegen. Die entsprechenden Unterlagen sind noch bis zum 13. Juni in zwei Kommunen ausgelegt. Wer sich für die Planung interessiert, kann sie bei der Stadt Rees, Fachbereich Bauen und öffentliche Ordnung (Zi. 109), montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr einsehen.