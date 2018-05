Emmerich: Zwei Tote und ein böses Gerücht

Die Kriminalpolizei musste am Samstag zwei Todesfälle untersuchen. Ein 62-Jähriger starb am Morgen, ein 59-Jähriger am Abend. Foto: Hagemann

Emmerich Zwei Männer sterben am selben Tag auf der selben Straße in Emmerich.

Ein Gerücht um eine angeblich schreckliche Tat macht in diesen Tagen in Emmerich die Runde. Zwei Männer sollen auf grausame Weise zu Tode gekommen sein.

Doch von Mord oder Totschlag hatte die Polizei noch nichts gehört. Eine Recherche der Pressestelle brachte es gestern dann ans Tagelicht. Tatsächlich hat es am vergangenen Samstag in Emmerich zwei Todesfälle gegeben. Und - das ist ungewöhnlich - beide Männer starben tatsächlich auf derselben Straße. Und zwar auf der Baustraße.

An diesem Tag starb zunächst um 7.30 Uhr ein 62-Jähriger in seiner Wohnung. Dann um 18.40 Uhr ein 59-jähriger Mann. Ebenfalls in einer Wohnung auf der Baustraße.

Das Gerücht um den gewaltsamen Tod der beiden Männer mag wohl mit dem doppelten Einsatz der Polizei an einem Tag auf derselben Straße zusammenhängen. Aber die Gesetze sind so, auch wenn der Verlust eines Menschen für die Angehörigen schon schwer genug ist.

In vielen Fällen kommt ein Notarzt, der den Toten bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen hat. Der Arzt kann daher nicht sofort belegen, warum der Mensch gestorben ist. In vielen Fällen fehlt die Zeit vor Ort, sodass etwaige Befunde nicht zur Verfügung gestellt werden können, die am Ende belegen, dass der Tote an einer unheilbaren Krankheit litt.