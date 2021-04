Im Reeser Stadtbad : Schwimmunterricht ist ab Montag wieder möglich

Rees Vom kommenden Montag an ermöglichen die Stadtwerke Rees wieder Schwimmunterricht für Kinder. Seit Donnerstag werden alle Eltern informiert, deren Kinder wegen Corona den Schwimmkurs unterbrechen mussten oder deren Kurs noch nicht starten konnte.

(RP) Vom kommenden Montag an ermöglichen die Stadtwerke Rees wieder Schwimmunterricht für Kinder. Seit Donnerstag werden alle Eltern informiert, deren Kinder wegen Corona den Schwimmkurs unterbrechen mussten oder deren Kurs noch nicht starten konnte. Die Kurse werden eine Teilnehmeranzahl von fünf Kindern je Kurs nicht überschreiten. Das Hallenbad-Personal wird sicherheitshalber täglich getestet. Im Einsatz sind täglich zwei festangestellte Mitarbeiter sowie eine Reinigungskraft. Vereine, Schulen und breite Öffentlichkeit können das Schwimmbad noch nicht nutzen. Die Regelung gilt bis auf Weiteres.

Möglich macht dies eine Regelung der Corona-Schutz-Verordnung. Diese gilt seit Ende März und lässt den Anfängerschwimmunterricht für Gruppen bis fünf Kindern zu. Informiert werden zunächst diejenigen Eltern, deren Kinder am längsten auf der Liste stehen. Dementsprechend wird die Liste von hinten nach vorn abgearbeitet.

Luise Weißenbach, Badleiterin, ist für das Projekt zuständig: „Wir bieten an sechs Tagen in der Woche jeweils vier Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten an. Jeder Kurs soll drei Mal wöchentlich trainieren, damit die Kinder möglichst schnell das Schwimmen lernen.“