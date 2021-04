Kein Groß-Feuerwerk am Rhein : „Emmerich im Lichterglanz“ wegen Corona abgesagt

Emmerich Ende 2019 wurde das Höhenfeuerwerk abgesagt. Es fehlte das Geld. Dann kam Corona. Und wieder kann die beliebte Veranstaltung am Rhein nicht stattfinden. Gibt es einen Ersatz?

„Die Corona-Pandemie hat auch Emmerich weiter im Griff. Bis Ende Mai sind zunächst Großveranstaltungen verboten und wie es weitergeht ist bisher unklar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Wir sind an einem Punkt, wo wir verbindlich Geld in die Hand nehmen müssten. Dieses Risiko ist uns jedoch bei einer Veranstaltungsabsage zu hoch, da diese Gelder dann verloren wären.“ Die Geschäftsfürherin der Wirtschaftsförderung, Sara Kreipe, schreibt: „Wir bedauern wirklich sehr, diese großartige Veranstaltung dieses Jahr absagen zu müssen. Viel Herzblut steckt von den Mitarbeitern der WFG in dieser Veranstaltung und viele neue Ideen sind in das Konzept geflossen“.