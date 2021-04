Kostenpflichtiger Inhalt: Boom-Region : Wo der Kreis Kleve wächst – und wo nicht

Die Rheinbrücke verbindet Kleve und Emmerich – beide Städte sind in den vergangenen zehn Jahren gewachsen.

Kreis Kleve In den vergangenen zehn Jahren ist der Kreis Kleve um insgesamt 5500 Menschen gewachsen – dabei geht in einigen Teilen die Bevölkerung zurück. Ein Blick in die Zahlen und auf die Frage: Steht uns eine neue „Landlust“ bevor?