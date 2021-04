Fußball-Profi aus Rees : Mirko Boland bangt mit dem VfB Lübeck

Mirko Boland (rechts), hier im Zweikampf mit dem Uerdinger Assani Lukimya, steht mit seinem Team auf dem vorletzten Platz. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

REES Der 33-Jährige steckt mit dem Neuling in der Dritten Liga tief im Abstiegskampf. Zuletzt gab es allerdings einen klaren Aufwärtstrend, der Hoffnung macht.

Von Hans Sterbenk

Mirko Boland, Profifußballer aus Rees, steht mit dem VfB Lübeck in der Dritten Liga weiter mit dem Rücken zur Wand, obwohl in den vergangenen Wochen ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen war. Der Neuling steckt als Vorletzter tief im Abstiegskampf. Zuletzt ist dem Team allerdings ein wichtiger 3:2-Erfolg bei Bayern München II gelungen ist.

Der VfB Lübeck hatte als Meister der Regionalliga Nord den Aufstieg geschafft. Und der 33-jährige Boland, der zuvor zwei Jahre für Adelaide United in Australien aufgelaufen war, sollte als Führungsspieler in der höheren Klasse vorangehen. „Wir wollen in der Liga bleiben“, sagte der Neuzugang vor dem Start. Doch die Mannschaft kam nur schwer in Schwung und zahlte viel Lehrgeld.

Nach nunmehr 30 Begegnungen nimmt der VfB mit 29 Punkten in der Tabelle lediglich den 19. Rang ein – der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. „Die Spiele in der Klasse sind generell immer sehr eng. Der Pendel kann überall hin ausschlagen – für uns leider zu oft in die falsche Richtung. Wir haben einiges an Pech gehabt“, sagt der Routinier.

Mittlerweile scheint sich das Team in der Dritten Liga akklimatisiert zu haben. Seit vier Begegnungen ist die Mannschaft unbesiegt. Den Unentschieden gegen den KFC Uerdingen, SC Verl und 1860 München folgte der Erfolg gegen den noch amtierenden Meister Bayern München II, der auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht. „Dieser Sieg war eminent wichtig. Jetzt müssen wir den Aufwärtstrend fortsetzen“, so Boland.

Extrem spannend wird es für den VfB am Samstag, wenn der Drittletzte 1. FC Kaiserslautern an der Lübecker Lohmühle antritt. „Das ist für uns ein weiteres Endspiel. Wir müssen gewinnen, um Boden gutzumachen“, sagt der Reeser. Als wichtigen Pluspunkt im Abstiegskampf sieht er die intakte Mannschaft an. „Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist phänomenal. Auch die Einstellung stimmt: Wir stecken nie auf.“