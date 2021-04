Schulen in Emmerich : Betreuung: Stadt verzichtet auf Beiträge der Eltern

EMMERICH Wenn die Kinder nicht betreut werden, müssen die Eltern auch nicht bezahlen. Die Politik hat das jetzt für die Schulbetreuung beschlossen.

Die Stadt Emmerich verzichtet auf die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote an den Schulen (Offener Ganztag, SchulePlus) für die Monate Februar bis April. Das teilt die Stadt am Donnerstag mit.

„Die Eltern konnten seit Februar diese Betreuungsleistungen coronabedingt überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Wer keine Leistung erhält, soll auch nicht zur Kasse gebeten werden. Alles andere wäre ungerecht“, wird Bürgermeister Peter Hinze in einer Pressemitteilung zitiert. Die Einnahmeausfälle für den städtischen Haushalt belaufen sich auf insgesamt 98.000 Euro.

Wie mit den Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten oder bei Tagespflegepersonen umgegangen werden soll, wird derzeit noch beraten. Ein wesentlicher Unterschied zur Schulbetreuung ist allerdings, dass diese Betreuungsangebote in den vergangenen Monaten von den Eltern in Anspruch genommen werden konnten – wenn auch in reduzierter Form.