Willibrord-Spital in Emmerich : Resul Toprak neuer Chefarzt in der Altersmedizin

Resul Toprak neuer Chefarzt in der Altersmedizin

Willibrord-Spital in Emmerich

Resul Toprak ist neuer Chefarzt der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation am St. Willibrord-Spital Emmerich. Foto: Pro Homine

Resul Toprak ist neuer Chefarzt der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation am St. Willibrord-Spital in Emmerich. Er übernahm zum 1. April die Position des hauptverantwortlichen Chefarztes und führt die Abteilung zunächst im Kollegialsystem mit Chefarzt Dr. Dieter Borrmann, der seit 2019 am St. Willibrord-Spital tätig ist und im nächsten Jahr planmäßig ausscheiden wird. Das hat das Krankenhaus mitgeteilt.