Emmerich : Krankenhaus ist wieder für Besucher offen

Emmerich Das ist endlich mal eine gute Nachricht für die Menschen in diesen Zeiten. Angehörige können im Emmericher Krankenhaus wieder besucht werden.

In dieser Zeit kann jeder Patient von einer Person besucht werden. Die maximale Besuchszeit beträgt eine Stunde.

Am Eingang des Krankenhauses müssen Besucher eine Selbstauskunft ausfüllen. Zutritt erhält nur, wer symptomfrei ist und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird darum gebeten, die im Internet des St. Willibrord-Spitals hinterlegte Selbstauskunft ausgefüllt mitzubringen.

Corona : Schnelltest ab Montag auch im Spital in Emmerich möglich

Diese Besuchsregelung gilt nicht nur während der Osterfeiertage, sondern bis auf Weiteres. „Trotz steigender Infektionszahlen ist das vertretbar, weil Corona-Schnelltests in zunehmendem Maße verfügbar und auch zuverlässig sind“, betont Geschäftsführer Johannes Schmitz. Dazu trägt nicht zuletzt das kürzlich in Betrieb genommene Testzentrum am St. Willibrord-Spital bei.