Patientenversorgung in Geldern : Clemens-Hospital wieder „Ausgezeichnet.Für Kinder“

Patientenversorgung in Geldern

Geldern Die Gelderner Klinik für Kinder und Jugendlichen erfüllt erneut die hohen Qualitätsanforderungen in der Versorgung – vom hochsensiblen Frühgeborenen bis hin zum chronisch kranken Jugendlichen.

Die Klinik für Kinder und Jugendliche im St.-Clemens-Hospital erhielt auch in diesem Jahr wieder das Gütesiegel „Ausgezeichnet.Für Kinder“. Der Nachweis bescheinigt der Abteilung eine hohe Qualität in der Versorgung der kleinen Patienten. Kriterien für die Vergabe sind unter anderem die Qualifikation von Ärzten und Pflegepersonal, die Erreichbarkeit im Notfall, eine kindgerechte Ausstattung, die Einbindung von Eltern und Angehörigen sowie ein gutes Angebot an unterstützenden Hilfen.