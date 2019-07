Genossenschaft : Neue Getreidehalle eröffnet

Info

Seit 1993 Der Raiffeisen Markt in Rees am Melatenweg wurde 1993 neu gebaut. Er ist auf Waren aus dem Agrarbereich, aber auch aus dem Einzelhandel (Lebensmittel, Garten, Tierhaltung etc.) spezialisiert. Schon viele Jahre zuvor hatte es in Rees einen Genossenschaftsladen gegeben.

Raiffeisen Niederrhein Der Markt in Rees gehört zur Raiffeisen Niederrhein GmbH, die aus der BAG (Bezugs- und Agraggenossenschaft) Rees und der RWZ Köln (Raiffeisen Waren-Zentrale) hervorgegangen ist.

Mitarbeiter Inklusive Aushilfen sind am Standort in Rees 35 Mitarbeiter beschäftigt.