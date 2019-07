Emmerich : Stromausfall wegen Arbeiten am Neumarkt?

Emmerich Da merkt man erst, wie abhängig der Mensch doch von der Technik ist...

Schreck am Nachmittag. Am Montag fiel in der Innenstadt gegen 16 Uhr der Strom aus. Die Stadtwerke sprachen von einer größeren Störung innerhalb ihres Netzes. Nach einer knappen Viertelstunde war der Strom zunächst wieder da. Möglicherweise waren Arbeiten der Stadtwerke an der Trafostation am Neumarkt der Auslöser der Unterbrechung. Die Feuerwehr war danach im Dauereinsatz, weil viele Brandmeldeanlagen losgingen. Unter anderem am Rathaus, wo zahlreiche Mitarbeiter ihre Büros aufgrund der Alarmierung verlassen mussten. Es gab zudem Störungen des Internets und von Telefonanlagen.