Mehr : Nach Sturz in Mehr: Polizei sucht Autofahrer

Nach Sturz in Mehr: Polizei sucht Autofahrer

Mehr Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der an dem Sturz einer Rollerfahrerin in Rees-Mehr beteiligt gewesen sein soll.

Am Freitag gegen 7 Uhr fuhr eine 15-jährige Jugendliche aus Hamminkeln mit einem Motorroller auf der Heresbachstraße in Richtung Rees. Nach Angaben der Polizei hielt hinter der Einmündung Bonekampstraße ein vor ihr fahrender Pkw plötzlich an. Die 15-Jährige bremste und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte sie aber auf die Fahrbahn. Aus dem Pkw stieg zunächst ein Kind aus, das zu einem Bus auf dem angrenzenden Marktplatz lief. Dann stieg auch der Autofahrer aus und kümmerte sich um die 15-Jährige. Anschließend fuhr er jedoch weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Die 15-Jährige blieb unverletzt. Der Roller und ihre Jacke wurden bei dem Sturz beschädigt.