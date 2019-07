Autor aus Emmerich : Auf dem Weg zum Bestseller-Autor

„Die Quelle in Dir“: Fabian Wollschlägers Buch ist ein Renner geworden. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Mit einem spirituellen Buch hat Fabian Wollschläger beim Online-Händler Amazon einen Verkaufsschlager gelandet.

„Dieses Buch wurde nicht in Worten geschrieben, sondern in Wahrheiten gemalt. Allerdings nutzt es nicht den Pinsel der Poesie, nur um die Leere einer Leinwand zu verdecken, bis sie in einem neuen Rahmen wiederkehrt. Wenn wir unserer Leere einen neuen Rahmen schenken, den wir jedoch mit alten Grenzen füllen, werden wir auch das nächste Bild unseres Lebens als Suchender zeichnen. Erst wenn wir alle Rahmen verlieren, können wir in den Farben der Unendlichkeit das Meisterwerk unseres Lebens malen.“ So beginnt die Einleitung des Buches „Die Quelle in dir – Aus der Leere in deine Unendlichkeit“, das der Emmericher Fabian Wollschläger geschrieben hat.

Es ist das erste von mittlerweile zehn Büchern, die der Autor in diesem Jahr veröffentlichte. „Wenn ich anfange zu schreiben, dann sprudelt es aus mir heraus. Dann schreibe ich Tag und Nacht“, sagt der 25-Jährige. Von Januar bis Juni wurde das Buch bereits 25.000 Mal nur über Amazon verkauft. Am 5. August kommt es in den freien Handel (Komplett-Media-Verlag). „Mein Ziel ist es, Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen“, so der Autor, der mit diesem Erfolg nicht gerechnet hatte.

info Auch ein Kinderbuch und Gedichte sind erschienen Im Netz Parallel zu seiner Autorentätigkeit betreibt Fabian Wollschläger einen Youtube-Kanal, ist auf Facebook und Instagram aktiv und veröffentlicht auch bald einen begleitenden Online-Kurs. Veröffentlichungen Neben „Die Quelle in dir“ gibt es weitere Veröffentlichungen, unter anderem eine fünfteilige „(k)eine Kunst“-Buchreihe mit den Themen „Manifestieren“, „Selbstliebe“, „Beziehungen“, „Abnehmen“ und „Erfolg“, die „Herzöffner“-Reihe mit den Büchern „7 Geistige Gesetze“ und „Emotionale Intelligenz“ , das Kinderbuch „Luna das Mondmädchen“ mit meditativen Fantasiegeschichten und ein Gedichtband mit Mandalas von Lioba Geerling.

Fabian Wollschläger wuchs in Kranenburg in einfachen Verhältnissen auf. Er hatte vier Geschwister, seine Mutter war alleinerziehend. „Wir hatten oft finanzielle Probleme“, so der junge Mann, bei dem in frühen Jahren das Asperger Syndrom vermutet wurde. „Ich war introvertiert, fühlte mich ausgegrenzt und versuchte im Jugendalter durch Äußerlichkeiten wie Fitnesssport und Partys am sozialen Leben teilzuhaben.“ Eine Ausbildung zum Handelsfachwirt nach dem Abitur brach er ab, wurde Versicherungskaufmann. „Ich machte mich selbständig, weil ich durch die Erfahrungen in der Kindheit viel Geld verdienen wollte.“ Doch auch das ging nicht gut. Im Bereich Onlinemarketing fand er schließlich seinen Traumjob, trotzdem kam es nach einigen Monaten zu stressbedingten psychischen und physischen Problemen, die zum Zusammenbruch führten. Er traf die schwere Entscheidung, diesen Job aufzugeben. „Ich spürte immer wieder eine Leere in mir. Ich fiel immer tiefer in sie hinein, bis ich letztlich an meinem Tiefpunkt den Menschen fand, der mich von meiner Leere befreite: Mich selbst.“

Durch seine Freundin Lioba Geerling, die er vor viereinhalb Jahren kennenlernte, erfuhr er, dass äußere Dinge wie Geld, Sport und Feiern nicht das wichtigste im Leben sind. Und er beschäftigte sich zum ersten Mal bewusst mit dem Bereich „Spiritualität“. Nach einem Monat der Selbstfindungs- und Heilungsphase begann er im August 2018 zu schreiben – obwohl er keine literarische Ausbildung hatte. „Eigentlich sprach alles dagegen, aber es floss einfach so und in drei Monaten hatte ich das Manuskript fertig“, erzählt Fabian Wollschläger. Entstanden ist ein poetisches Buch, mit dem der Leser lernt, die Macht seines Bewusstseins zu nutzen, um seine Wirklichkeit nach seinem Willen zu formen. Dabei lernt er Ängste zu überwinden, Schmerzen aus der Vergangenheit anzunehmen, Gedanken bewusst auszurichten, limitierende Glaubenssätze nachhaltig aufzulösen und Grenzen in seinem Leben für immer hinter sich zu lassen..

Fabian Wollschläger hat das Buch als Self-Publisher bei Amazon veröffentlicht und ist mit dem Titel seit Monaten in den Amazon-Bestseller-Rängen. Es ist eines der erfolgreichsten Bücher im Bereich „Spiritualität“. Tausende Leser loben das Buch. Eine seiner ersten Leserinnen wird bei ihm bald neue Mitarbeiterin, weil er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Lioba die administrativen Arbeiten kaum mehr alleine bewältigen kann. Er möchte natürlich weiter schreiben: Ab September beginnt er mit einem neuen Buch.

(Monika Hartjes)