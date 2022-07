Rees : „Die Roten“ sagen: „Dem Pool sei Dank!“

Die Sommertour „Virtueller Gewerbeflächenpool“ der Kreis-WfG war zu Gast bei der Spedition Hövelmann in Rees: (v.l.n.r.) Mit dabei Heinz Streuff und Sandra Kimm-Hamacher von der Stadt Rees, Fabienne van Lier von der Kreis-WfG, Hövelmann-Geschäftsführer Uwe Scholten sowie Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. Foto: Klaus-Dieter Stade/Klaus-Dieter Stade (kds)

Rees Die Spedition Wwe. Th. Hövelmann in Rees-Empel war vor fast zehn Jahren der erste Investor mit Rückenwind aus dem Virtuellen Gewerbeflächenpool.

Bei den Reesern heißen sie fast liebevoll „die Roten“. Gut 60 Fahrzeuge in den unterschiedlichen Ausführungen, Motorwagen mit Hebebühne und Anhänger bis hin zu Sattelzügen ohne und mit Hebebühne, sind für die langjährigen Kunden kreisweit, bundesweit und international unterwegs. Um Lieferungen aus den verschiedensten Bereichen – Konsumgüter, Industrieprodukte, Baustoffe und dem Gefahrgutsektor – zum Endkunden zu liefern.

Stolze 160 Mitarbeitende festigen tagtäglich den Teamgeist bei Wwe. Th. Hövelmann GmbH & Co. KG in Rees und sorgen allesamt mit dafür, dass sich das traditionsreiche Speditions- und Logistik-Unternehmen seit vielen Jahren auf Expansionskurs befindet.

Sein 75-jähriges Bestehen feierte man unlängst im Ortsteil Empel – und dies in der Gewissheit, dass man dem Standort auch künftig die Treue halten wird.

Dass dies bereits in der Vergangenheit derart überzeugend geklappt hat, das haben die Hövelmänner auch einem juristischen Instrumentarium zu verdanken, das sich nunmehr im neunten Jahr als „Virtueller Gewerbeflächenpool“ profiliert hat. Dieser Virtuelle Gewerbeflächenpool hilft den Kommunen, „schnell und unkompliziert Planungs- und Genehmigungsrechte für eine ins Auge gefasste Fläche zu gewinnen“. Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers formulierte dies nun so, als man sich mit Uwe Scholten, einem der beiden Hövelmann-Geschäftsführer, sowie Heinz Streuff und Sandra Kimm-Hamacher von der Stadt Rees über „das Pilotprojekt Hövelmann“ austauschte.

Tatsächlich war das in der Rheinstadt beheimatete Unternehmen das erste, das vor Jahren über den Gewerbeflächenpool zu einer in direkter Nachbarschaft liegenden Erweiterungsmöglichkeit kam. „Wir hatten absolut keine Flächen, die verfügbar gewesen wären“, erinnerte sich Heinz Streuff auch mit Blick auf Kreis-WfG Mitarbeiterin Fabienne van Lier.

Damals war der Gewerbeflächenpool gerade „geboren“. Und weil sich dieses Instrumentarium gegenwärtig in der Endphase des zweiten Prüfungszeitraums befindet, wirbt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in diesen Tagen im Rahmen ihrer alljährlichen Sommertour für die Fortsetzung – wohlwissend, dass man bei der Bezirksregierung Düsseldorf über alle Jahre jegliche Unterstützung für die Umsetzung der Idee erhalten hat.

Will man denn wissen, wo eine derart pfiffige Idee wie der „Pool“ hinführen kann, für den ist das Unternehmen Wwe. Th. Hövelmann heute eine besondere Adresse. Stetig wachsende Mitarbeiterzahlen, anerkannt als Ausbildungsbetrieb, deutlich mehr als 20.000 Quadratmeter Fläche für Lager und Umschlaghalle mit unendlich lang scheinenden Regalstraßen, ein eigenes Werkstattteam für die Brummi-Flotte, eine riesige Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Gebäude sind nur einige wenige Attribute, die der Modernität des Unternehmens entsprechen.

„Nicht zuletzt auch unsere Grenznähe hat uns bei der positiven Entwicklung Rückenwind gegeben“, ist Uwe Scholten als Geschäftsführer überzeugt davon, dass man auch den nachbarlichen BeNeLux-Raum als einen Garanten für hohe Standortqualität empfinden sollte. Selbst in den Häfen sind die Hövelmänner fortwährend unterwegs, sorgen selbst für die Ein- und Ausfuhrdokumente und die Transport-Rundläufe vom Hafen bis zum Endkunden.

Kurzum: An der Reeser Straße in Empel ist man vollends zufrieden mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation – und seit langem schon zufrieden mit den Aktivitäten auf Stadt- und Kreisebene.

Uwe Scholten jedenfalls weiß deutlich zu schätzen, was es denn heißt, in direkter Anbindung an die eigene Gewerbefläche auf einstmals landwirtschaftlichem Boden gebaut haben zu dürfen. Dem „Pool“ sei Dank.